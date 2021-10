Fußball : SC Unterbach hat beim HSV Langenfeld die Außenseiterrolle

Hamza Malek (am Ball) ist am Sonntag gelb-rot-gesperrt. Foto: Achim Blazy (abz)

Nach den zuletzt durchwachsenen Leistungen wollen die SCU-Fußballer nun beim Bezirksliga-Vierten mit der notwendigen Leidenschaft punkten.

HSV Langenfeld – SC Unterbach. Sie kommen im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga, Gruppe 2, einfach nicht vom Fleck – die Fußballer des SC Unterbach. Platz elf und magere fünf Punkte sind eine ernüchternde Bilanz nach fünf Meisterschaftsspielen. Und jetzt steht am Sonntag um 15.15 Uhr auf dem Sportplatz Burgstraße die Partie beim HSV Langenfeld (10 Zähler – 20:8 Tore) an.

Während sich die Abteilung Attacke des SCU zuletzt mehr in Zurückhaltung übte, startete das als Tabellenvierter geführte Team von Trainer Lukas Beruda so richtig durch. Dem 7:0-Sieg vor 14 Tagen gegen Britannia Solingen folgte vor Wochenfrist der 6:1-Erfolg beim SV Wersten 04. Zwischenzeitlich wurde A-Kreisligist SC Leichlingen mit 5:0 aus dem Kreispokal gekegelt.

Zum Vergleich: Der SCU kam zuletzt beim Schlusslicht über das enttäuschende 1:1 nicht hinaus. Und das trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen, die einerseits erst einmal herausgespielt, andererseits aber auch verwertet werden müssen. Die potentiellen Torschützen, wie Daniel Mion oder Chris Ribjitzki, hatten indes Ladehemmung, denn den einzigen Treffer erzielte Abwehrmann Rui Miguel Lopes per Kopfball.

Der gelinde gesagt unerfreuliche Auftritt in Solingen wurde in dieser Woche aufgearbeitet. „Wir waren alle unzufrieden. Die Partie passt leider gut in unsere aktuell schlechte Phase mit personellen Ausfällen, unzureichender Chancenverwertung und fehlendem Matchglück. Aber jammern bringt uns natürlich nicht weiter“, macht Marquez deutlich. Der Coach blickt vielmehr entschlossen den kommenden Wochen entgegen: „Britannia Solingen müssen wir vergessen und uns auf das Langenfeld-Spiel konzentrieren. Auch wenn wir Außenseiter sind, können wir mit der nötigen Leidenschaft und Einsatzwillen auch dort bestehen.“