Duell in der Kreisliga A gegen Schafhausen-Reserve : Geht der Höhenflug für VfJ Ratheim weiter?

Fussball-Kreisliga Das Ziel war der Klassenerhalt, nun ist der VfJ Ratheim jedoch seit sechs Spielen ungeschlagen. Aber auch der kommende Gegner Union Schafhausen II ist in guter Form. Wer kann seinen guten Lauf fortsetzen?

Am Sonntag treffen am Ratheimer Ohof zwei Mannschaften aufeinander, die sich zuletzt im Aufschwung befunden haben: der VfJ Ratheim und Union Schafhausen II. Wobei der Überraschungseffekt auf Seiten der Ratheimer durchaus höher zu bewerten ist. Seit fünf Spielen ist die junge Truppe von Trainer Sven Ingendorn ungeschlagen, vergangenes Wochenende gab es einen satten 6:0-Erfolg bei Germania Teveren II. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Trainer Ingendorn, der einige seiner Akteure bereits über Jahre durch die verschiedenen Altersklassen der Junioren trainiert hatte, sagt zu seiner Mannschaft: „Wir haben eine junge, technisch versierte und laufstarke Truppe beisammen. Dass hier und da die Erfahrung noch fehlt, ist logisch. Doch mit Kampf und Disziplin machen wir viel wett.“

Dennoch läuft das Team scheinbar ein wenig „unter dem Radar“, wobei es in der Natur der Sache liegt, dass Reserve-Mannschaften von höherklassigen Vereinen immer schwer einzuschätzen sind. Besonders in der Offensive liegen die Stärken der Schafhausener: 25 Treffer erzielte die Mannschaft bislang. Lediglich Spitzenreiter Ay-Yildizspor Hückelhoven hat ein Tor mehr auf dem Konto. Dabei verteilen sich die Torschützen auf die Breite des Kaders, lediglich Lukas Hartmann und Zakaria Salhi ragen hier mit jeweils fünf Treffern heraus. Mit 14 Punkten und Platz vier der Tabelle sind die Schafhausener sogar auf Tuchfühlung nach ganz oben.

Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Fußballspiel am Sonntag in Ratheim. Bei einem Erfolg würde der VfJ Ratheim die Gäste aus dem Heinsberger Ortsteil in der Tabelle sogar überholen. Schafhausen winkt wiederum, je nach Ausgang der übrigen Partien, im besten Fall Tabellenplatz zwei.