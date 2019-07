Fußball : Jugend forscht in Wegberg

Wegberg Der SC Wegberg setzt vornehmlich auf junge Spieler und will mittelfristig in die Kreisliga A aufsteigen.

Das möchte er nun auch an neuer Wirkungsstätte realisieren und in die Tat umsetzen. Dass Pomp nun beim SC Wegberg als Cheftrainer an der Seite steht, hat er gewissermaßen seinem Sohn Lukas zu verdanken. Der 23-jährige Stürmer spielte nämlich in der vergangenen Saison bereits beim SC Wegberg und erzielte dort in 21 Spielen 19 Treffer. Häufig unter den Augen von Vater Harry – so kam der Kontakt zustande. „Ich habe mir einige Spiele von meinem Sohn angeguckt und war daher öfters mal auf der Anlage“, erzählt er. Und irgendwann kamen dann die Verantwortlichen des SC auf ihn zu und fragten, ob er sich nicht vorstellen könne, den Posten an der Seitenlinie zu übernehmen.