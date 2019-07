Fußball : Beeck feiert im fünften Test auch den fünften Sieg

WEGBERG Beim Testspiel gegen Landesligist 1. FC Mönchengladbach gewann Beeck mit 4:1 (1:1). Der FC feierte damit im fünften Testspiel auch den fünften Sieg.

Fußball-Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck blickt auf eine knüppelharte Trainingswoche zurück: Die vier Einheiten in der vergangenen Woche waren fürwahr nicht von schlechten Eltern – trotz der hohen Temperaturen forderte Beecks neues Trainergespann mit Coach Michael Burlet und seinem Co Stefan Kniat die Jungs richtig. Dementsprechend schwer waren beim Testspiel am Sonntag gegen Landesligist 1. FC Mönchengladbach dann die Beine – zumindest bei dem ein oder anderen. Am Ergebnis war das freilich überhaupt nicht ablesbar: Beeck gewann 4:1 (1:1) und feierte damit im fünften Testspiel auch den fünften Sieg.