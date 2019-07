Leichtathletik : Moritz Ringk krönt eine schwierige Saison mit Silber

Moritz Ringk (l.) holt im Schlussspurt alles aus sich heraus und holt bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Ulm am Ende Silber. Foto: Wolfgang Birkenstock

Ulm Die ersten drei Monate des Jahres 2019 waren für Moritz Ringk wohl die schwierigsten seiner bisherigen Laufbahn. Von einer Virusinfektion wurde er für die ersten drei Monate des Jahres 2019 ausgebremst, sodass er seine Saison bereits abschreiben wollte.

Doch anders als im Vorlauf zeigte sich der junge Myhler von Beginn an in vorderster Reihe, damit er auf jede sich bietende Veränderung so-fort reagieren konnte. Er tat dies mit großer Souveränität und packte auf der Zielgeraden noch einen bärenstarken Endspurt aus, der ihm schließlich die Silbermedaille bei der DM einbrachte. In 1:51,76 Minuten gewann Maximilian Sluka von den Halleschen LA-Freunden den Titel, gefolgt von Moritz Ringk, der nach 1:51,88 Minuten finishte, aber den Mitfavoriten Tim Assmann (TV Villingen) in 1:52,30 Minuten auf den Bronzerang verwies. Der Umstieg auf die Mittelstrecke ist geschafft und hat bereits die ersten Früchte getragen.

Seine beiden Vereinskollegen Jonas Kaspar und Jonas Völler starteten ebenfalls am Samstag in ihre Wettkämpfe. Während Jonas Kaspar sich über die mit zehn Hürden gespickte Stadionrunde mit der Konkurrenz auseinander zu setzen hatte, stellte sich Jonas Völler der Konkurrenz über 1.500 Meter (alle in der MU20). Auch sie hatten sich mit den Wetterkapriolen zu beschäftigen, denn sowohl am Anreisetag (Donnerstag), als auch am Freitag (Trainingstag) stand das Thermometer bei knapp 40 Grad.