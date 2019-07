Segel-Kurs : Segeln für Kids am Effelder Waldsee

In den vergangenen Jahren hatten die Teilnehmer stets viel Freude an dem Segelkurs. Foto: Uwe Heldens (uwe)/Heldens, Uwe (uwe)

Wassenberg Die Kooperation mit dem KSB fällt wegen Schließung der Außenstelle des Sportbildungswerks weg.

Seit Jahren veranstaltet der Kreissportbund Heinsberg in Zusammenarbeit mit dem SWR die Segelfreizeit, dabei war der SWR sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund. Obwohl die Veranstaltung in den vergangenen Jahren komplett ausgebucht war, hat der Kreissportbund die diesjährige Veranstaltung – nach Angaben des SWR – ohne die angemeldeten Teilnehmer und den Verein zu informieren, wegen interner Gründe aus seinem Programm gestrichen. Die bereits angemeldeten Teilnehmer wurden erst auf Drängen des SWR vom Kreissportbund benachrichtigt, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet.

Der Geschäftsführer des KSB in Heinsberg, David Rosenkranz, bedauert ebenfalls, dass diese durchaus erfolgreiche Kooperation nicht weiter fortgeführt werden könne. Das habe allerdings nichts mit fehlender Wertschätzung oder Unzufriedenheit ob der gemeinsamen Veranstaltungen zu tun. Vielmehr läge es daran, dass die Außenstelle des Sportbildungswerks Heinsberg, die die Sport- und Rehakurse angeboten hat, geschlossen werde. Somit falle nicht nur die Segelfreizeit am Effelder Waldsee weg, sondern auch sämtliche anderen angebotenen Kurse. In der Übergangsphase versuche man nun, die Kurse anderweitig am Laufen zu halten. Deshalb freut sich Rosenkranz, dass der Verein die Freizeit auch in Eigenregie anbietet. Für viele andere nun wegfallende Kurse werde ebenfalls eine Lösung gesucht.