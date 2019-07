Fußball : Ein neues Vereinslied zum 100. Geburtstag

Der „Star“ unter Granteraths Geehrten war Hubert Jünger (unten l., mit seiner Trikotnummer 10) – er ist schließlich mit 88 Jahren das älteste Vereinsmitglied, trat dem VfR 1946 bei. Die Ehrungen nahmen VfR-Vorsitzender Frank Windhorst (oben, r.), Fußballkreis-Vorsitzender Eduard Meinzer (oben, l.) und Johanna Sandvoß vor, Vizepräsidentin des Fußball-Verbands Mittelrhein (oben, 2.v.l.). Zu den weiteren Gratulanten zählten Granteraths 2. Vorsitzender Tim Banerjee (oben, 3.v.l.), Geschäftsführer Jannik Friesinger (daneben), der stellvertretende Bürgermeister Walter von der Forst (ganz rechts) sowie Bürgermeister Peter Jansen (hinter Jünger). Foto: Ruth Klapproth

ERKELENZ Mit vielen Gästen feierte der VfR Granterath im Festzelt. Komponist Heinz Gerichhausen spielte die neue VfR-Hymne.

Von Mario Emonds

Johanna Sandvoß war beeindruckt: „Ich kannte den Granterather Sportplatz bislang ja nicht, bin zum ersten Mal hier. Das ist ja eine tolle Anlage – mit gleich zwei Rasenplätzen. Das hat man wirklich selten“, meinte die auf dem Verbandstag des Fußball-Verbands Mittelrhein vor einem Monat zur neuen Vizepräsidentin gewählte Verbandsvertreterin, die den Weg aus Köln nach Granterath gefunden hatte – so wie viele weitere geladene Gäste auch, die im schmucken Festzelt das 100-Jährige des Vereins für Rasensport mitfeierten.

Hinter dem Eingang des Zelts war auf vier großen Stellwänden (vor- wie rückseitig) die Geschichte des VfR dokumentiert – mit etlichen Fotos, vor allem aber vielen Zeitungsartikeln, die die bewegte Geschichte des Klubs dokumentierten.

Info Auch Germania Rurich ist 100 Jahre alt geworden Weiterer Jubilar Mit Germania Rurich ist in diesen Tagen ein weiterer Klub des Erkelenzer Lands 100 Jahre alt geworden. Im Unterschied zum VfR hat die Germania das aber nicht gefeiert. Warum, erläuterte Fußballkreis-Vorsitzender Eduard Meinzer am Rande des Festakts in Granterath: „Die Germania-Verantwortlichen argumentierten, dass der Verein zwar 1919 gegründet worden sei, aber mehrere Jahre mit dem Spielbetrieb ausgesetzt habe – und das sei für sie nun einmal maßgeblich.“ Meinzer weiter: „Das ist politisch natürlich sehr korrekt, man sollte Rurich daher vielleicht für den Fairplaypreis vorschlagen.“ Ehrungszeremonie Als Meinzer dem langjährigen Germania-Geschäftsführer Peter Bergrath dann aber erzählte, dass der Germania so nicht zuletzt auch die obligatorischen 500 Euro des DFB fürs Hundertjährige durch die Lappen gehen würden, willigten die Ruricher dann doch ein, ihr Hundertjähriges „anzuerkennen“. Am Rande des Finales des Ruricher Wolfgang-Jäckel-Gedächtnisturniers fand dann eine spontane kleine Ehrungszeremonie statt.

„100 Jahre Engagement ist aller Ehren wert. So was funktioniert über so einen langen Zeitraum nur, wenn Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – und das ist hier beim VfR der Fall“, lobte Erkelenz’ Bürgermeister Peter Jansen. Der gehörte ebenso zu den Gratulanten wie Sandvoß, die die obligatorischen 500 Euro des DFB für hundertjährige Vereinsjubiläen überreichte – samt entsprechender Plakette. In ihrem Grußwort betonte sie die gesellschaftspolitische Relevanz des Ehrenamts: „Das Ehrenamt muss einfach bleiben, darf nicht reguliert werden“, sagte sie – und mahnte zudem stets Respekt vor Gegenspielern und Schiedsrichtern an. „Und das gilt natürlich auch für die Zuschauer untereinander.“

Karl Mones, Vorsitzender der Granterather Vereinsgemeinschaft, lobte die aktuelle Entwicklung beim VfR: „Der Verein ist gerade auch durch den Einsatz und die Verbundenheit der jungen Leute in den vergangenen Jahren endlich wieder zu der eingeschworenen VfR-Familie geworden, die er früher immer war.“ Und persönlich merkte er an: „Vor 60 Jahren habe ich hier noch auf Asche gespielt. Das waren eben noch andere Zeiten.“

Dass der VfR auf einem guten Weg sei, betonte auch Vorsitzender Frank Windhorst: „Wir haben die schwierigen Zeiten hinter uns gelassen, können nun in eine gute Zukunft blicken. Neue Veranstaltungen wie etwa der sehr gut besuchte Elfmetercup laufen sehr erfolgreich, haben wir auch dank der vielen jüngeren Mitglieder ein intaktes Vereinsleben.“ Da sei auch zu verschmerzen, dass der Verein im Juni den Aufstieg in die B-Liga knapp verpasst habe. „Die Erste Mannschaft hatte da etwas Pech, wird sich davon aber gewiss nicht beirren lassen.“ Und Schirmherr und stellvertretender Bürgermeister Walter von der Forst lobte die „flexible Vereinsführung“ und stellte fest: „Sie hat es verstanden, den vielfältigen Wandlungen unserer schnelllebigen Zeit Rechnung zu tragen und Tradition und Fortschritt in ein gesundes Verhältnis zu bringen.“

Eduard Meinzer, Vorsitzender des Fußballkreises Heinsberg, verriet auf Nachfrage, was er persönlich mit dem VfR vor allem verbinde – und musste nicht lange überlegen: „Im Sommer 2007 wollte unser damaliger Technischer Obmann den VfR trotz eindeutiger Regularien in die B-Liga absteigen lassen. Erst der FVM hat das dann gestoppt. Ich war damals beruflich unterwegs, konnte das leider daher nur aus der Ferne verfolgen – und habe in dieser Zeit quasi nur von Wasser und Zigaretten gelebt. Denn der VfR hat mir damals sehr leid getan, hatte ja überhaupt keine Planungssicherheit. Auch vielleicht deswegen ist er in der Saison darauf aus der A-Liga abgestiegen.“

Weit erfreulicher waren am Festabend dann zwei andere Dinge – zum einen die Ehrungen verdienter Mitglieder: Wilfried Jäger, Max Lauer, Manfred Meurer, Willi Meurer und Egon Pokstefl wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Vereinsnadel in Gold erhielten René Meurer, Peter Schmidt, Sebastian Schramm und Toni Vennedey, die in Silber bekam Marco Tolls.