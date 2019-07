Qualifikation für den Kreispokal : Ein Neustart ohne Happy End

Erkelenz In der Qualifikationsrunde des Kreispokals unterliegt Viktoria Katzem dem Ligakonkurrent SC Wegberg.

Es war das erste Spiel für den SSV nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem STV Lövenich und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die Kreisliga B. Ein Neustart, dessen Verlauf sich Katzems Trainer Hans-Jürgen Dziatzko gerne anders gewünscht hätte. „Natürlich wäre ich lieber als Sieger vom Platz gegangen“, räumte er nach der Niederlage ein, fügte aber hinzu: „Lieber verliere ich jetzt im Kreispokal als später in der Liga.“

Dort gibt es für ihn und seine Mannschaft nur das eine große Ziel: die Rückkehr in die Kreisliga A. Darauf wird Dziatzko seine Spieler in den kommenden sechs Wochen vorbereiten, der Saisonauftakt ist Anfang September. „Wir haben am Dienstag angefangen und hatten zwei sehr intensive Einheiten bei den hohen Temperaturen. Da war es klar, dass wir hier und da schwere Beine haben“, sagte der Coach. Die gelten dennoch nicht als Entschuldigung für die Gegentore, die aus Sicht des Trainers viel zu einfach fielen: „Im Grunde haben wir vier Eigentore gemacht. Wir haben sie richtig eingeladen.“ Dabei verlief der Auftakt eigentlich ganz nach seinen Vorstellungen. In der Anfangsphase leicht überlegen, belohnte Jan Bohnen den Gastgeber mit dem 1:0 (15.). Dann aber schlichen sich die Fehler ein, und wenige Minuten später führten die Gäste durch Tore von Anik Murati (21.) und Moritz Zohren (22.) mit 2:1. Oguzhan Özdemir egalisierte aber rasch (36.).