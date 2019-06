Er trainierte Borussias Frauen : Wegberg-Beeck holt Mike Schmalenberg als Coach der A-Jugend

Wegberg Mit den Frauen von Borussia Mönchengladbach stieg er in die Bundesliga auf. Jetzt übernimmt Mike Schmalenberg (35) die A-Jugend des Mittelrheinligisten.

Der A-Junioren-Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck hat einen neuen Trainer gefunden. In der kommenden Saison wird Mike Schmalenberg an der Seitenlinie die Geschicke des FC-Nachwuchses leiten. Der 35-Jährige hatte zuletzt ein Jahr lang pausiert und war zuvor Trainer der Frauen von Borussia Mönchengladbach, die er in der Zweiten Bundesliga gemeinsam mit Kollege René Krienen zum Aufstieg ins deutsche Oberhaus geführt hatte. Schmalenberg will die erfolgreiche Arbeit von André Lehnen im Waldstadion fortsetzen. Dass Lehnen, der zweieinhalb Jahre Coach der A-Junioren war, nach der Saison neue Ziele hat, ist seit längerem bekannt. In der kommenden Spielzeit wird Lehnen den voraussichtlichen Aufsteiger in die Senioren-Bezirksliga, den SV Helpenstein, trainieren und dort auf Marcel Leicher folgen. Sein Ziel hatte Lehnen mit dem Klassenerhalt geschafft und kann sich nun nach dem Urlaub auf seine neue Aufgabe konzentrieren.