Bezirksliga-Abstiegskampf : Kückhoven verlässt trotz Pleite die Abstiegsränge

Der Kückhovener Sinan Kapar (am Ball) vergab per Kopf die größte Chance zum Ausgleich, als er nur Aluminium traf. In der Nachspielzeit sorgte sein Anschlusstreffer allerdings dafür, dass der TuS die Abstiegsränge verlässt. Foto: Nipko

Erkelenz In der Bezirksliga unterliegt der TuS Germania dem FC Roetgen mit 1:2 – und verbessert sich trotzdem in der Tabelle.

Kückhoven fand zwar besser ins Spiel, erspielte sich aber kaum klare Torchancen. Das tat aber auch Roetgen nicht. Und trotzdem ging der Gast in der 23. Minute überraschend in Führung. TuS-Kapitän und Torwart Mirco Schopphoven sowie Innenverteidiger Sebastian Kallabis waren sich nicht einig, ließen Roetgens Mittelstürmer Henri Düppengießer an den Ball, der spitzelte diesen zum 0:1 über die Linie. Nach einer Trinkpause kam Kückhovens Marcel Nickels von der linken Seite zum Schuss, zog aber flach am langen Eck vorbei. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hätte es fast 0:2 geheißen, der Kopfball von Roetgens Mittelfeldakteur Timus Erol flog aber knapp am Tor vorbei. In Roetgens Fünfmeterraum wurde dann Utku Arslan so geblockt, dass der noch vor dem Seitenwechsel verletzungsbedingt von Sinan Kapar ersetzt werden musste.