Erkelenzer Reitturnier : Junger Geschäftsführer bringt frischen Wind nach Hohenbusch

Hohenbusch Vor gut einem Jahr wurde Kristopher Muckel (28) Geschäftsführer des Reit- und Fahrvereins Erkelenz. Nun durchlief er das erste große Turnier in Hohenbusch in seiner neuen Funktion.

Seit 22 Jahren ist der Pferderücken sein zweites Zuhause. „Meine Mutter ist geritten, ich habe mit sechs Jahren angefangen. Aufhören stand für mich nie zur Debatte“. Bis heute reitet der 28-Jährige, der gebürtig aus Jülich stammt, in seinem Heimatstall in Mühlendorf. Dort widmet er sich mittlerweile schwerpunktmäßig der Ausbildung, sowohl der Pferde als auch der Reiter. Muckel reitet junge Pferde ein und gibt Unterricht. Mit den Trainerscheinen B und C für Basissport ist die Altersklasse ab 16 seine Hauptzielgruppe. Besonders wichtig sei, dass die Grundlagen harmonieren: „Ein guter Sitz im Sattel, der Takt muss stimmen, der Reiter muss losgelassen mit in die Bewegung des Pferdes eingehen“. Allesamt wichtige Kriterien der Richter beim Turnier in Hohenbusch. „Früher bin ich selbst Turnier geritten, aber mehr zum Spaß als für den großen sportlichen Erfolg“, erzählt Muckel. Sowohl in der Dressur als auch im Springreiten habe er sich versucht. „Beim großen Turnier hier in Hohenbusch bin ich tatsächlich aber nur zweimal gestartet“.