Der nächste Sieg für Borussia! Dank zweier Tore in der 1. Halbzeit gewinnt Gladbach im ersten Spiel von Adi Hütter im Borussia-Park. Neben einem Eigentor gab es einen Kopfballtreffer von Lars Stindl. In der 2. Halbzeit gab es nach dem Anschlusstreffer viele Wechsel und wenig Spielfluss. Das nächste Spiel ist dann Gladbachs Auftritt am Betzenberg. Bis dahin verabschieden wir uns von Ihnen, bis dann!