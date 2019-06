Die Partie im Spielfilm : Nach Chakrouns 1:0 sieht es für Beeck erst gut aus

Der FC Wegberg-Beeck verspielt bei der 1:2-Pleite im Topspiel der Mittelrheinliga wohl den Aufstieg. Der Spielfilm der Partie gegen Bergisch Gladbach.

8. Minute Der erste Aufreger: Ein Freistoß von Gladbachs Stoßstürmer Metin Kizil wehrt Beecks Mauer zur Ecke ab.

14. Minute Nach einer Rettungsaktion in höchster Not bleibt Beecks Sascha Tobor verletzt im eigenen Strafraum liegen, muss mit Verdacht auf Bänderriss ausgewechselt werden.

28. Minute Aus dem Nichts die Beecker Führung: Riad Chakroun köpft eine Ecke André Mandts zum 1:0 ein.

33. Minute Armand Drevinas Schuss aus 18 Metern lenkt SV-Keeper Michael Cebulla über die Latte.

35. Minute Gladbachs Daniel Isken zieht mit links platziert ins lange Eck ab, Keeper Stefan Zabel kommt noch dran und lenkt den Ball zur Ecke.

39. Minute Das 1:1. Dustin Zahnen spielt in die Tiefe auf Yoschua Grazina. Der entwischt Beecks Marius Müller und trifft ins lange Eck.

57. Minute Iskens Drehschuss verfehlt das Beecker Tor.

62. Minute Ein Kopfball des freistehenden Kizil geht klar am Tor vorbei.

63. Minute Tief in der gegnerischen Hälfte lässt sich der bereits verwarnte Drevina zu einem Foul an Isken hinreißen – Schiri Luca Marx (Brühl) zeigt folgerichtig Gelb-Rot. Als Drevina an Beecks Bank vorbeikommt, würdigt ihn Coach Friedel Henßen keines Blickes.

66. Minute: Das 1:2. Eine präzise Flanke Etienne Kamms nickt Kizil unbehelligt ein – sein 26. Saisontor.

79. Minute Der eingewechselte Aleksandar Pranjes schließt nach einem kleinen Solo aus 25 Metern ab. Der genau in die Mitte des Tores geschossene Ball ist für Cebulla aber keine besondere Herausforderung. Bemerkenswert ist das Ganze deswegen, weil es Beecks erster Torschuss in Hälfte zwei ist.

81. Minute Auch ein Freistoß Shpend Hasanis stellt Cebulla vor keine großen Probleme.