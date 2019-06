Letztes Saisonspiel der A-Jugend : André Lehnen verabschiedet sich in Beeck mit einer Niederlage

Andre Lehnen, (noch) Trainer der Beecker A-Jugend (Archivfoto). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Der Trainer, der zum designierten Bezirksliga-Aufsteiger Helpenstein wechselt, hat mit der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck den Klassenerhalt geschafft. Im letzten Saisonspiel war Fortuna Köln allerdings zu stark.

Den direkten Klassenerhalt in der Mittelrheinliga der A-Junioren hatte die A-Jugend vom FC Wegberg-Beeck trotz einer Heimniederlage bereits in der Vorwoche gesichert. Jetzt stand noch das schwere Auswärtsspiel im Jean-Löring-Stadion bei Fortuna Köln auf dem Programm. Beecks Trainer André Lehnen hatte sich vor der Partie eines gewünscht: „Das Wichtigste ist natürlich unser Verbleib in der Mittelrheinliga. Aber ich hätte gerne, dass wir uns bei Fortuna Köln gut verkaufen.“ Das gelang den Kleeblättern allerdings nicht wirklich, denn am Ende stand ein 5:0-Sieg für die Kölner Südstädter zu Buche.

Natürlich wusste man im Beecker Lager, dass der Tabellendritte (und das bereits seit dem 14. Spieltag) gerade in der Offensive stark ist. „Immerhin hatten die Kölner bereits 86 Tore erzielt“, sagte André Lehnen. Doch bei den Kleeblättern schien am letzten Ligaspieltag ein wenig die Spannung raus zu sein, denn gegen die Offensivkraft der Domstädter war an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Und so schraubte die Fortuna, die in regelmäßigen Abständen traf, ihren Torestand auf satte 91 Treffer hoch. Besser ist hier lediglich Meister Viktoria Köln, der mit zehn Zählern Vorsprung auf den Zweiten FC Hennef und einem Torverhältnis von 96:15 einfach zu gut für diese Liga war.