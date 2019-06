Frauenfußball : Schwanenberg verliert das Topspiel

Kreis Heinsberg Die SV-Frauen sind im Bezirksliga-Aufstiegsfinale gegen Weiden mit 0:4 klar unterlegen. Uevekoven feiert in der Mittelrheinliga derweil einen klaren Sieg.

Das über den Aufstieg entscheidende Spiel haben die Frauen des SV SW Schwanenberg in der Fußball-Bezirksliga deutlich verloren: Der SV Weiden hat das Topspiel 4:0 gewonnen und sich so die Tabellenführung zurückgeholt.

Beide Mannschaften können auf eine äußerst starke Saison zurückblicken, was sich auch lange im Spiel widerspiegelte: Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, die erste Torchance hatten die Schwanenbergerinnen nach gut zwanzig Minuten. Weiden wusste jedoch zu kontern: Innerhalb von zwei Minuten spielte die Mannschaft die Abwehr der Schwäne gleich zweimal aus und traf aus kurzer Distanz (28., 29.). Die Gäste aus Schwanenberg gaben dennoch nicht auf und hielten mit, besonders in der letzten halben Stunde der Partie wurde aber deutlich, dass der SV Weiden läuferisch klar überlegen war.

In der 66. Minute erhöhte die Heimmannschaft so auf 3:0 und übernahm damit auch das Spiel. Kurz vor Spielende fiel das vierte Tor nach einem Eckball (81.), womit der Sieg für Weiden endgültig feststand. Der SV SW Schwanenberg steht nach der Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz, punktgleich mit Viktoria Frechen. Zwar hat Weiden nur drei Punkte Vorsprung, der SV trifft am letzten Spieltag aber auf den Vorletzten FFC Bergheim – sollte keine große Überraschung erfolgen, hat der SV Weiden den Aufstieg sicher. Große Enttäuschung gibt es bei den Schwanenbergerinnen aber nicht, wie Co-Trainer Dirk Thönnessen zusammenfasste: „Wir sind in dieser Saison ja erst aufgestiegen und sind unglaublich zufrieden damit, dass wir so lange ganz oben mitgespielt haben. Ob es letztlich der zweite oder dritte Platz für uns wird, ist fast schon egal, da beides ein tolles Ergebnis für uns ist“.