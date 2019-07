Tennis : Vier Aufsteiger beim TC Post-Sportverein

Erfolgreich war die Junioren des Post-Sportvereins Erkelenz. Foto: Verein/Lochten

(RP) Große Freude in der Jugendabteilung des TC Post-Sportverein Erkelenz. Das Training mit den beiden Vereinstrainern Klaus Hundertmark und Rudi Koch hat sich ausgezahlt. Gleich drei von fünf Jugendmannschaften schafften den Aufstieg bei den Medenspielen des Tennisverbandes Mittelrhein.

Dabei wiederholten die Mädchen 15 den Aufstieg vom Vorjahr. Gestartet in der 3. Kreisklasse, spielt die Mannschaft im kommenden Jahr in der 2. Bezirksliga. Der Aufstieg war souverän. Mit 10:0 Punkten und 29:1 Matches wurde die Gruppe dominiert. Bei den Medenspielen kamen acht Spielerinnen zum Einsatz, die Ausgeglichenheit ist eine besondere Stärke der Mannschaft.

Ähnlich gut schnitten die Junioren in der 2. Kreisliga ab. Ebenfalls Verlustpunkt frei führen sie mit 10:0 Punkten und 27:3 Matches die Abschlusstabelle an. Auch in dieser Mannschaft ist der breite Kader und die Ausgeglichenheit ein besonderes Merkmal. Insgesamt traten zehn Spieler an.

In einer kleineren Gruppe spielten die Juniorinnen in der 3. Kreisliga. Vier Spiele entschieden über den Aufstieg. Mit 8:0 Punkten und 22:2 Matches gelang der klare erste Tabellenplatz. Im ersten Spiel war die Mannschaft vom TC Lövenich zu Gast. Mit 6:0 gab es einen klaren Sieg. Das zweite Spiel fand beim Linnicher TC SG statt. Nach hartem Kampf konnten die Juniorinnen das Spiel mit 4:2 für sich entscheiden. Immer wieder ein Angstgegner ist im Jugendbereich der TC RW Geilenkirchen. Für den Aufstieg durfte nicht verloren werden, ein Unentschieden würde reichen. Am Ende haben sich die Juniorinnen mit Nervenstärke 6:0 durchgesetzt.

Keine Chance hatte das U12 Mixed Team des Post-Sportvereins. Die erste Bezirksklasse ist die unterste Liga, weil nur Großvereine Mannschaften in dieser Altersklasse melden. Die Kinder haben nicht gewonnen, aber viel gelernt und den Spaß am Tennis nicht verloren. Als Trost und Motivation für die Zukunft bekamen dann die Kinder ein T-Shirt mit Vereinslogo und Beschriftung.

Die Knaben 15 hatten in ihrer Gruppe knappe Ergebnisse. Am Ende ging es darum, nicht Gruppenletzter zu werden. Das musste im letzten Spiel, ausgerechnet gegen die Mannschaft vom Lokalkonkurenten Blau Weiss Erkelenz entschieden werden. Durch einen 6:0 Sieg konnten dann die Knaben 15 das Team von Blau Weiss Erkelenz in der Tabelle hinter sich lassen.

Neben den fünf Jugendmannschaften nahmen sieben Mannschaften im Erwachsenenbereich an den Medenspielen teil. Hinzu kam eine Mannschaft in der Freizeit-Doppelrunde. Leider konnte die 1. Herren 65 die Klasse 1. Verbandsliga nicht halten. Nach dem Aufstieg im letzten Jahr musste die Mannschaft in diesem Jahr wiederholt personelle Ausfälle verkraften und konnte nie in der stärksten Formation antreten. Positiv aber dann doch, dass der Verbandspokal Herren 65 durch einen 3:0 Sieg gegen ESV Aachen gewonnen wurde.