Serie Ein Trainingsabend bei ... (4) : Der sanfte Weg der Selbstverteidigung

ERKELENZ Der Budo-Club Erkelenz bietet eine Vielzahl von Kampfsportarten an. Diese balancieren sowohl körperliches als auch geistiges Training.

In allen Teilen der Halle bezeichnen die Begrüßungsrituale den Beginn des Trainings. Nach einem Aufwärmprogramm geht es auf den Matten ans Eingemachte – mit Geduld und Hingabe lehren die Senseis ihren Schülern korrekte Techniken. Bereits vorhandenes Wissen wird weiter ausgebaut und in Übungen angewendet, die Turniererfahrenen geben Praxistipps. Vier Kampfsportarten sind es, die hier allein mittwochs in einer Halle koexistieren und voneinander profitieren.