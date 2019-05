Handball-Bezirksliga : ETV überrumpelt Wegberg im Derby

Kreis Heinsberg Handball: Erkelenz feiert mit dem 27:23-Sieg im Lokalduell gegen den HSV einen guten Saisonabschluss.

Der TV Erkelenz hat mit einem 27:23-Erfolg (13:7) im Nachbarschaftsduell gegen den HSV Wegberg einen versöhnlichen Saisonabschluss gefeiert. Im Lokalderby überrumpelte der ETV in der ersten Halbzeit die Gäste aus Wegberg. Der HSV schien noch vom letzten Spiel zu träumen. Vor allem die Erkelenzer Abwehr war schwer zu knacken – nach zehn Minuten stand es 5:1 für den ETV. „Wer unsere Spiele in dieser Saison verfolgt hat, kann den weiteren Spielverlauf erahnen“, sagte der Erkelenzer Feldspieler Joachim Bagusche nach dem Spiel schmunzelnd. Nach dem Seitenwechsel war der HSV am Zug und kam bis auf drei Tore heran. Beim Stand von 17:14 nahm Erkelenz eine Auszeit, danach lief es besser. „Nach der Auszeit haben wir uns noch mal am Riemen gerissen“, sagte Bagusche. Der ETV berappelte sich und behielt die Punkte zu Hause.