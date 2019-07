Fußball : Fußball: Verrücktes Spiel in Waldfeucht – Dethloff der Held

Kreis Heinsberg Keine Frage, das verrückteste Quali-Spiel des Heinsberger Kreispokals lieferten sich der SV Waldfeucht/Bocket und die Sportfreunde Uevekoven – sowohl von der Dramaturgie als auch von der Zahl der Tore.

Am Ende gewann der Gast 8:5 nach Verlängerung. Bis zur 81. Minute hatte Uevekoven eine eigentlich beruhigende 5:2-Führung herausgeschossen. Das dritte SV-Tor in der 85. Minute konnte noch als Ergebniskosmetik durchgehen, doch durch einen Doppelschlag in der vorletzten und letzten Minute durch jeweils Alex Gebhardt schafften die Gastgeber tatsächlich noch den Ausgleich und retteten sich in die nicht mehr für möglich gehaltene Verlängerung.

Dass sich die Sportfreunde nach dem Spiel nicht in den Hintern beißen mussten, war dann vor allem Routinier Alex Dethloff zu verdanken. Der 38-Jährige, der schon länger in Köln wohnt, erzielte zwei Tore, dazwischen traf Niklas Jäger noch zum 7:5. Womit Dethloff einmal mehr den Wert für sein Team unterstrich. Mittlerweile hat der Edelkicker aber auch die längeren Laufstrecken für sich entdeckt. So absolvierte Dethloff vergangenes Jahr den von der Streckenführung her recht schwierigen Kölner Altstadtlauf über zehn Kilometer in überaus respektablen 41:03 Minuten. Auch da dürfte noch einiges vom Alex Dethloff zu erwarten sein.