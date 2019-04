Fußball-Kreisliga A : Trainer André Küppers bleibt beim TSV Kaldenkirchen

Nettetal Die Fußballer des TSV Kaldenkirchen haben für ihre dreiHerrenteams früh die Weichen für die neue Saison gestellt. Die erste Mannschaft, derzeit Dritter in der Kreisliga A, wird auch in der nächsten Spielzeit von André Küppers und seinem Co-Trainer Christian Leupers sowie Betreuer Erwin Schulz geführt.

„Abgesehen von zwei bis drei Ausnahmen, bei denen sich der weitere berufliche Weg erst in nächsten Monaten abzeichnen wird, bleiben uns alle Jungens erhalten“, verkündet der Sportliche Leiter Jochen Heußen. „Wir sind froh und stolz, dass die Fluktuation der Spieler bei uns so gering ist. Das zeigt auch einen gewissen Wohlfühlfaktor in unserem Verein“, sagt Heußen. Neu verpflichtet wurde Torwart Jonah Michaelis, den es studienbedingt nach Kaldenkirchen gezogen hat. Dazu kommt Yannik Beskes aus der eigenen A-Jugend, der zuletzt bereits im Pokal zum Einsatz kam. Heußen kündigt jedoch noch weitere Spielergespräche an: „Wir hoffen, noch weitere Spieler für den TSV gewinnen zu können.“ Auch das Trainerteam der zweiten Mannschaft um Trainer Jan Heyer und Richard Körstgens sowie Betreuer Volker Weißmann hat für die kommende Saison ihre Zusage gegeben. Ein weiteres Jahr geht auch die dritte Mannschaft des TSV mit Trainer Christian Stoffers ins Rennen.