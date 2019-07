Reitsport : Auszeichnungen bei Heinserger Pferdezüchtern

Kreis Heinsberg „Mira Donna“ von Heinrich Aretz gehört zu den prämierten Pferden. Auch eines seiner Fohlen wird geehrt.

Bei der neunten Euregio-Pferdeschau wurden rund 140 Fohlen und Stuten auf dem CHIO-Gelände in der Aachener Soers präsentiert. Veranstaltet wurde die Pferdeschau am 29. Juni von den Pferdezuchtvereinen der Städteregion Aachen sowie der Kreise Düren und Heinsberg. Es ging darum, Stuten und Fohlen zu präsentieren und zu bewerten, die anschließend ins Zuchtbuch eingetragen wurden und eine Prämierung erhielten.

Die Veranstaltung gliederte sich in mehrere Abschnitte. Morgens wurde mit der Stuteneintragung begonnen. Dabei wurden die drei- und vierjährigen sowie älteren Stuten der Kommission vorgestellt. Hier war eine große Rassenvielfalt am Start. Bei der Siegerstutenermittlung wurde die Fjordstute der Zuchtstätte Heuter aus Gangelt zur ersten Reservesiegerstute erklärt. Danach erfolgte die Prämierung der Warmblutstuten. Die Stute „Mira Donna“ von Heinrich Aretz aus Heinsberg-Karken wurde zur Siegerstute gekürt.

Mittags stand die Fohlenprämierung der Abteilung B auf dem Programm. In den verschiedenen Klassen wurden insgesamt sieben Goldmedaillen vergeben, wovon drei Medaillen an Züchter des Heinsberger Kreisvereins gingen. Das Goldmedaillen-Pintofohlen von Janine Claßen aus Waldfeucht wurde als Reservesiegerhengstfohlen ausgezeichnet. Siegerhengstfohlen wurde das Goldmedaillen-Kaltblutfohlen aus der Zucht von Andreas Wintgens aus Übach-Palenberg. Erstmalig auf dieser Schau wurden Stutenfamilien präsentiert. Hier stellte Johannes Knoben aus Waldfeucht sowie Theo Nijssen aus Beesel jeweils eine Kaltblutfamilie vor. Nachmittags fand die Vorstellung der Warmblutfohlen statt. Diese wurden nach dressur- beziehungsweise springbetonter Abstammung prämiert. Das Stutenfohlen „von Quantensprung“ von Heinrich Aretz wurde mit einer Goldmedaille und als dressurbetontes Reservesiegerstutfohlen ausgezeichnet. Die dressurbetonten Hengstfohlen wurden in zwei Ringen vorgestellt. Dabei wurde das „Millennium“-Fohlen aus der Zuchtgemeinschaft Lenzen aus Heinsberg in seinem Ring an dritter Stelle platziert.