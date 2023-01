Handball-Derby in der Bezirksliga HSV Wegberg trotzt Ligaprimus Rurtal ein Remis ab

Die zahlreichen Zuschauer in der Halle des ASV sahen von Beginn an eine enge Partie. Zunächst sah es so aus, als könnten die favorisierten Hückelhovener etwas davonziehen, Wegberg hielt allerdings dagegen und ging in der 16. Minute erstmals mit 8:7 in Führung. In der Folge ging es hin und her, beinahe jeder Angriff saß. Pünktlich kurz vor der Halbzeitpause war es Thorsten Peters mit einem Doppelschlag, der die 14:13-Führung für die Gastgeber besorgte. Im zweiten Durchgang wurde das Spiel etwas kämpferischer.