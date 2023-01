Traditionsvereinigung im Fussball Nierspokalgemeinschaft vor unsicherer Zukunft

Immerhin habe sich die Einstellung der Spieler und Vereine speziell zum Hallenturnier wieder gebessert, nachdem Weingarten 2019 im Interview mit dieser Redaktion mehr als deutliche Worte zur Auflage 2018 gefunden hatte: „Da gab es am Freitagabend ein Reserveturnier, am Samstag führten alle Vereine ihre Weihnachtsfeier durch, und am Sonntagvormittag, beim Turnier, waren dann fast alle Akteure in einem nicht spielfähigen Zustand, lagen mehr oder weniger noch im Koma. So macht das keinen Sinn.“ Weingarten: „Diese Kritik haben sich alle zu Herzen genommen, haben das Turnier nun wieder ernster genommen.“