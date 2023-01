Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Tor/Abwehr) Urgestein Leersmacher ist nun eine feste Größe

Yannik Leersmacher (elf Einsätze, ein Tor, ein Assist): Das Eigengewächs, seit frühester Kindheit für Beeck am Ball, hat seine bislang überhaupt stärkste Halbserie gespielt. Der 25-Jährige litt in all den Jahren zuvor ein wenig unter seiner Vielseitigkeit: Er wurde fast überall mal eingesetzt, spielte sich auf keiner Position aber mal auf Dauer fest. Das ist ihm in der Hinrunde links in der Dreierkette nun aber gelungen, war dort klar die beste Besetzung. Verletzungsbedingt verpasste er vier Spiele – das machte sich bemerkbar