Gladbachs Stadmeister gewinnt auch in Dülken Victoria Mennrath macht beim Hallenmasters das Double perfekt

Der SC Victoria Mennrath macht das „Double“ perfekt und sichert sich nach dem Hallenstadtmeistertitel in Mönchengladbach ebenfalls den Siegerpokal beim 30. Volksbank-Masters in Dülken. In einem packenden Finale in der Halle Ransberg gewann der Landesligist das zweite Duell gegen den SC 09 Erkelenz am Sonntag mit 2:1.