Schlusslicht der Kreisliga A Wieso der Klassenerhalt für den VfJ Ratheim ein Wunder wäre

So sieht die Vorbereitung aus

Seit dem 10. Januar befinden sich die Ratheimer wieder im Training. Gegen B-Ligist Oberbrucher BC gab es bereits eine 2:3-Niederlage. Bis zum Rückrundenstart stehen noch drei weitere Testspiele auf dem Programm. Am 29. Januar ist Grün-Weiß Karken (B-Liga) in Ratheim zu Gast, am 11. Februar geht es zum Landesligisten SV Helpenstein, der dann allerdings nicht mit der besten Garnitur antreten will. Das letzte Vorbereitungsspiel findet am 26. Februar bei der SVG Birgden statt, ehe am 5. März die Rückrunde mit der Partie gegen den SV Schwanenberg beginnt. Zu den Aussichten macht Sven Ingendorn indes eine klare Ansage: „Wenn wir die beiden ersten Rückrundenspiele nicht gewinnen, dann steigen wir ab. Zumindest vier Punkte müssten es aber sein.“