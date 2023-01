Zweite knappe Pleite gegen Interaktiv Die gute Laune ist beim TVK schnell zurückgekehrt

Es war der zweite Rückschlag in dieser Spielzeit für den TVK, denn bereits das erste Aufeinandertreffen ging knapp mit 24:25 verloren. In beiden Begegnungen gaben Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag. Nach der letzten Niederlage versteckten die Korschenbroicher ihre Emotionen nicht, einige Spieler standen nach dem Abpfiff mit Tränen in den Augen auf dem Parkett.