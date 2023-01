Beeck und der SC beenden Zusammenarbeit im Jugendbereich Warum die Spielgemeinschaft in Wegberg nach zwei Jahren scheiterte

Im ersten Jahr der SG ließ sich das auch noch gut an – die vergangenen Monate knirschte es indes zunehmend heftiger im Gebälk. „Wir mussten feststellen, dass der Spielklassenunterschied der Seniorenmannschaften auch zu einer unterschiedlichen Interessenlage in der Ausrichtung der Jugendarbeit führt“, heißt es in einer gemeinsam verfassten und am Freitagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung der beiden Vereine.