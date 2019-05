Kreisliga A : SV Helpenstein steht dicht vor Aufstieg

Kreis Heinsberg Ein Sieg gegen Niersquelle Kuckum wäre für Helpenstein im Meisterrennen wohl schon vorentscheidend. Im Tabellenkeller wird es in Breberen und Kirchhoven spannend.

In der Fußball-Kreisliga A hat die SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Das Nachholspiel gegen Germania Hilfarth gewann die Elf von Trainer Thorsten Altmann mit 3:1, was diesen freute: „Das war natürlich sehr gut für uns, und bei aller Nervosität haben die Jungs das klasse hingekriegt.“ Dem frühen 1:0 durch Martin Schuhwirth (4.) folgte fünf Minuten darauf das 2:0 nach einem Eigentor durch Khaled Ali Khan. Im Laufe des Spiels ging es nun enger zu, in der 70. Minute verkürzte Dominik Heinen für die Gäste. Doch per Strafstoß zum 3:1 sorgte schließlich Björn Hinz (88.) für Jubel auf dem Sportplatz in Langbroich.