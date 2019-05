Triathlon : Steffi Meyers Achte bei deutscher Meisterschaft

Wegberg Die Wegberger Triathletin musste in Heilbronn einen anstrengenden Kurs hinter sich bringen. Nach 6:06:12 Stunden kam sie über die Ziellinie.

Steffi Meyers vom VSV Grenzland Wegberg hat bei der deutschen Meisterschaft in der Triathlon-Mitteldistanz in der Altersklasse W50 den achten Platz belegt. Sie kam in Heilbronn nach 6:06:12 Stunden ins Ziel. Im wegen der starken Strömung kurzfristig aufgestauten Neckar ging es zunächst für 1900 Meter bei nur 15,9 Grad ins Wasser.