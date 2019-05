Schwimmprojekt in Hückelhoven : Migrantinnen machen ihr Seepferdchen

Schwimmprojekt in Hückelhoven

Hückelhoven Zum dritten Mal halfen Stadt, Rotes Kreuz und das Kommunale Integrationszentrum jungen Frauen dabei, das Schwimmen zu erlernen. Die waren begeistert und bedankten sich mit einem Festmahl.

Sherin war überglücklich. „Ich habe nie gedacht, dass ich Schwimmen lernen kann“, sagte sie, nachdem sie ihre Seepferdchen-Urkunde in Empfang nehmen durfte. Doch nicht nur sie war glücklich. Auch ihre Schwester, ihre Tochter und ihre Nichte haben am Projekt „Fit für das Schwimmbad“ teilgenommen. Initiiert wurde es vom Kommunalen Integrationszentrum (KI) Kreis Heinsberg, dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und dem Kreissportbund. Dabei soll Migranten dabei geholfen werden, das Schwimmen zu lernern. Einmal mehr wurde das Projekt mit der Stadt Hückelhoven erfolgreich abgeschlossen. Die Stadt hatte in den Osterferien das Schwimmbad zur Verfügung gestellt. Die Übungsleiter sind inzwischen auf diesem Gebiet alte Hasen, immerhin fand das Ganze zum dritten Mal statt.