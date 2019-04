Kreisliga A : Tabellenführer Helpenstein stapelt tief

Kreis Heinsberg Der SV trifft auf Roland Millich. Es ist ein Fernduell um Rang zwei zwischen Sparta Gerderath und dem Waldenrath/Straeten.

Der Kampf um Platz zwei, der unter Umständen zum Aufstieg berechtigen kann, ist noch völlig offen. Diesen Kampf führen derzeit vor allem Sparta Gerderath und der SV Waldenrath/Straeten. Beide Teams zeigten sich in den letzten Wochen in blendender Verfassung – für Spannung ist also gesorgt. Der Tabellenzweite Waldenrath tritt am Sonntag bei der SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath an. Die SVG steht gefährlich nahe an der Abstiegszone, also müsste eigentlich ein Sieg her. Doch die Gäste stehen sehr kompakt, haben mit 17 Gegentreffern die wenigsten aller Mannschaften zugelassen und gehen als klarer Favorit in das Spiel. Der Tabellendritte Gerderath muss beim FC Randerath/Porselen antreten. Ra/Po steht ungefährdet im Mittelfeld der Liga und sollte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Jetzt aber kommt die Sparta nach zuletzt fünf Siegen mit breiter Brust. Gerderaths Trainer Bernd Nief betont: „Natürlich will man gewinnen, wenn man als Spieler auf dem Platz steht. Aber wir wollen auch Spaß am Spiel haben.“