Seniorenmeisterschaft im Gerätturnen : Morjan bei Comeback Vizemeister

Schwanenberg Der Schwanenberger wird Zweiter bei der deutschen Seniorenmeisterschaft, liefert sich dabei einen Zweikampf mit Dauerkonkurrent Reinhard Sieblitz. Vereinskollege Horst Hoof muss seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen.

Morjan hatte sich nach seiner Operation im August 2017 bei den diesjährigen Rheinischen Meisterschaften als Meister eindrucksvoll im Wettkampfsport zurückgemeldet. Bei diesem Wettkampf war ihm der lange Trainingsausfall jedoch noch deutlich anzumerken. „Insofern bin ich in Bühl mit gemischten Gefühlen an den Start gegangen. Ich konnte mein Leistungsvermögen nicht so richtig einschätzen“, sagte der Turner.

In seiner Altersklasse traf er auf Reinhard Sieblitz, den deutschen Meister aus dem Vorjahr. Schon beim Einturnen zeigte sich, dass Morjan nach seiner langen Wettkampfpause durchaus um den Titel mitturnen konnte. Dies bestätigte sich dann auch am ersten Gerät, dem Boden, wo er mit 11,60 Punkten für eine sauber geturnte Übung die höchste Wertung erhielt. Auch am Pauschenpferd war er mit seiner Übung durchaus zufrieden. Beim Sprung büßte er geringfügig Punkte ein, am Barren haderte er etwas mit dem Kampfgericht. Auch seine letzte Übung am Reck verlief bis auf einen kleinen Schritt bei der Landung nahezu fehlerfrei. Da Reinhard Sieblitz in einer anderen Riege mit einer anderen Gerätereihenfolge turnte, war der direkte Vergleich bis zum letzten Gerät nur eingeschränkt möglich. Beide warteten gespannt auf die Siegerehrung. Am Ende hatte Reinhard Sieblitz das glücklichere Ende für sich. Mit 43,70 Punkten verteidigte er seinen Titel hauchdünn vor Morjan, der mit 43,60 Punkten zum neunten Mal Vizemeister wurde. Den dritten Platz belegte Jürgen Fischer aus dem badischen Britzingen, der nach dem Wettkampf den Siegersekt ausgab, den er in einer Kühltasche von zu Hause mitgebracht hatte.