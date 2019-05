140 Fahrer in Wegberg : Radspektakel auf dem Grenzlandring

Wegberg 140 Fahrer starteten beim 13. Wegberger Grenzlandrennen und lieferten sich einen spektakulären Kampf.

Der 2,2 Kilometer lange Rundweg führte vom Start- und Zielpunkt auf dem Siemensweg über die Industriestraße In Busch und den Grenzlandring, dann über die Bahnhofstraße und über die Große Riet wieder zurück auf den Siemensweg. Da kaum ein Wind wehte, hatten die Radfahrer gerade an den Steigungen etwas weniger zu kämpfen, was aber nicht bedeutet, dass das Rennen weniger fesselnd gewesen sei: Angetrieben vom Kampfgeist boten alle Teilnehmer einen überaus aufregenden und ansehnlichen Wettkampf.

In diesem Jahr gingen zum ersten Mal die lizenzierten Senioren (Rennklasse ab 40 Jahren) als Erste an den Start. Grund dafür war eine Parallelveranstaltung in Dinslaken. „Die Rennfahrer sind wirklich so wahnsinnig – und ich meine das im positivsten Sinne –, dass sie erst bei uns ihre Runden fahren, und anschließend noch am Radrennen in Dinslaken teilnehmen“, sagte Dieter Lausberg, Abteilungsvorsitzender des SC Wegberg, lachend.