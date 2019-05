Neuling spielt starke Saison : Schachfreunde Erkelenz trotz verpasstem Aufstieg zufrieden

Vereinsmeister André Kienitz in Denkerpose. Foto: Schachfreunde

Erkelenz Erst am letzten Spieltag wurde im Fernduell mit Rheydt die Aufstiegsfrage in der Verbandsklasse geklärt. Am Ende reichte es für die Erkelenzer nicht - dennoch ziehen sie ein positives Fazit.

Mit einem 5,5:2,5-Sieg gegen den Düsseldorfer SK III haben die Schachfreunde Erkelenz die Verbandsklasse Niederrhein abgeschlossen. Den dritten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die Verbandsliga geführt hätte, verpassten die Erkelenzer aber knapp. Mitkonkurrent Rheydt gewann zeitgleich gegen Moers in gleicher Höhe und damit gab bei Punktgleichheit das um 1,5 Punkte bessere Brettpunktverhältnis den Ausschlag zugunsten des Lokal-Nachbarn. Dennoch war Mannschaftsführer Detlef Schott hochzufrieden. „Wir hätten nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga niemals damit gerechnet, direkt wieder um dem Aufstieg mitzuspielen“, sagte Schott, der selbst mit sieben Punkten aus neun Partien einen entscheidenden Anteil am Erfolg hatte.

Gemeinsam mit Peter Leinwand, der ebenso sieben Zähler einstrich, beendenden die beiden Erkelenzer die vom Schachbund Nordrhein-Westfalen geführte Top-Scorer-Liste der Verbandsklasse auf den Plätzen eins und zwei von insgesamt 148 gewerteten Einzelspielern. Auch diese schönen Einzelerfolge feierten die Erkelenzer zum Saisonausklang.

Im Einzelnen kam der Sieg gegen die Düsseldorfer, deren Erstvertretung immerhin in der 1. Bundesliga spielt, recht deutlich zustande. Nachdem Moritz Schaum am Spitzenbrett, Peter Leinwand (Brett 3) und Leo Vossen (8) ihre Spiele schnell gewonnen hatten, kam trotz der Niederlage von Paul Königs (6) keine Verunsicherung mehr auf. Nachdem Ulrich Nachtmann (7) einen halben Brettpunkt durch Remis beisteuerte und Detlef Schott (5) gewann, war das Match entschieden. Zwar verlor André Schmitten (4) durch das Einstellen einer Leichtfigur in Zeitnot unnötig sein Match, das war aber nicht mehr ausschlaggebend. Die letzte und längste Partie des Tages gewann der amtierende Vereinsmeister André Kienitz (2) in einem Turmendspiel mit einem Mehr-Bauern. Immerhin war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, wie die anderen Paarungen der Verbandsklasse ausgegangen waren und so hätte auch dieser eine Brettpunkt das Zünglein an der Waage sein können.

(RP)