Fußball : Drittes Wochenende ohne Spiele im Kreis Heinsberg

Fußball Der Fußball-Verband Mittelrhein und der Fußballkreis Heinsberg haben den Spielbetrieb im Kreisgebiet wie an den beiden vorherigen Wochenenden abgesetzt.

Diese Regelung gilt bis einschließlich Freitag, 20. März, und vergrößert die Terminprobleme in den unterschiedlichen Ligen. So werden die A-Ligisten Ende April und Anfang Mai wohl mehrere Englische Wochen in Folge haben, in diesen Zeitraum sind zumindest nun die drei ausgefallenen Spieltage verlegt worden. In der Bezirksliga ergibt sich so ein einheitliches Bild nicht, da in anderen Kommunen weiter gespielt werden kann und Vereine aus dem Kreis Heinsberg zumindest Auswärtsspiele bestreiten können.