Fußball-Mittelrheinliga : Erfolg im Spiel eins nach Stroinskis Tod

80. Minute: Nach einem Traumpass von Tom Geerkens bugsiert Beecks Shpend Hasani (Mitte) den Ball zum 2:0-Endstand ins Tor. Viktorias Keeper Philipp Müller (r.) hat keine Abwehrchance mehr. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck startet mit einem 2:0 bei Viktoria Arnoldsweiler ins Punktspieljahr 2020 – und darf sich zudem über einen Patzer seines großen Konkurrenten 1. FC Düren freuen. Der unterliegt bei Borussia Freialdenhoven 0:2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Beecks vor gut einer Woche verstorbener Vereinsboss Günter Stroinski hätte an diesem Spieltag zweifellos seine Freude gehabt: Den eigenen Punktspielauftakt 2:0 gewonnen, dazu das 0:2 des großen Aufstiegswidersachers Düren, damit wieder die Tabellenführung übernommen und dazu noch das Nachholspiel gegen die Spvg. Frechen in der Hinterhand – aus sportlicher Sicht verlief der Sonntag für den FC Wegberg-Beeck also höchst erfreulich. Dennoch kreisten die Gedanken bei allen Beeckern um den verstorbenen Vereinspatron, der am Dienstag auf dem Friedhof in Beeck beerdigt wird.

Für Beeck war es das erste Meisterschaftsspiel seit dem 8. Dezember – nach exakt drei Monaten spielte der FC also wieder mal um Punkte. „Um wieder reinzukommen, war die Leistung okay, auch wenn sicherlich noch viel Luft nach oben ist“, merkte durchaus zufrieden Coach Michael Burlet an. „Gegen die sehr tief stehende Viktoria war es auch nicht gerade einfach, sind wir in der ersten Halbzeit auch nicht hinter die Kette und in den Strafraum gekommen.“

Info Gedenkminute – und beide Teams mit Trauerflor Bemerkenswert Wegen des Todes von Beecks Vorsitzendem Günter Stroinski spielte der FC mit Trauerflor – das war natürlich auch so zu erwarten. Nicht zu erwarten war allerdings, dass sich dem auch Gegner Arnoldsweiler anschloss. „Das war für uns sofort klar“, erklärte Viktorias Coach Thomas Virnich diese feine Geste. Und in der Stadionzeitung „Kleeblatt“ war in seinem Vorwort auch Viktorias Vorsitzender Achim Greiff darauf eingegangen. Zitat „Wir, die Viktoria, haben stets ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis zu Günter gehabt und sprechen dem Verein FC Wegberg-Beeck und seiner Familie auf diesem Wege unser tiefstes Mitgefühl aus.“

Folglich stand es zur Pause noch torlos – mehr als zwei, drei Halbchancen hatte sich Beeck gegen den defensiv eingestellten Gastgeber, der erst in der eigenen Hälfte etwa zehn Meter hinter der Mittellinie Beecks Angriffe erwartete, nicht erspielt. Umgekehrt geriet das Tor von Beecks Schlussmann Stefan Zabel während der gesamten Spielzeit kein einziges Mal ernsthaft in Gefahr.

Das änderte sich vor dem Arnoldsweiler Gehäuse in der zweiten Halbzeit. Shpend Hasani hatte die erste dicke Chance (48.). Kurz darauf war Beecks Stoßstürmer auch an der spielentscheidenden Situation maßgeblich beteiligt: Nach einem leichtfertigen Arnoldsweiler Ballverlust spielte der Gast flott nach vorn, Hasani drang in den Strafraum ein und wurde dort von Jalil Tahir unnötig zu Fall gebracht – unnötig deswegen, weil Hasani lediglich parallel zur Strafraumlinie lief. Den Elfmeter Armand Drevinas lenkte Keeper Philipp Müller aber an den Pfosten, von dort trudelte der Ball nach rechts zur Seite. André Mandt setzte nach, stocherte den Ball Richtung Tor, und mit Hilfe eines Gegenspielers kullerte der Ball dann tatsächlich über die Linie – ein äußerst kurioser Elfmeter-Nachschuss (56.).

Danach hatte Beeck leichtes Spiel. Winterzugang Meik Kühnel, dem Burlet ein „engagiertes Debüt“ bescheinigte, hätte danach zweimal für die Vorentscheidung sorgen können. Die gelang dann Hasani nach einem Traumpass von Tom Geerkens – Hasanis zehntes Saisontor (80.). Trotz der Niederlage war Viktorias Coach Thomas Virnich gar nicht mal so unzufrieden: „Dass wir gegen Beeck nicht im Hurra-Stil agiert haben, war ja klar – dafür muss man nur auf die Tabelle gucken. Dennoch haben wir es nicht schlecht gemacht. Knackpunkt war dann aber natürlich der Elfmeter.“