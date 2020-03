Squash : Squasher vor unsicherer Zukunft

Der RSB Rheydt hat die Bundesliga-Saison nach einem Remis und einer Niederlage auf einem ordentlichen sechsten Tabellenplatz beendet.

In beiden Spielen beeindruckte die beiden. Die beiden Talente, die jeweils professionell Squash spielen wollen, waren ihren Gegnern in ihren Spielen überlegen und zeigten dabei auch, wie weit ihre Entwicklung fortgeschritten ist. Da Diepholz tags darauf gegen Hamburg siegte, rutschten die Rheydter auf Tabellenplatz sechs ab. Dass die drei Punkte Vorsprung auf Diepholz am Ende dennoch nicht genügten, um den Tabellenplatz fünf zu verteidigen, lag daran, dass Rheydt im letzten Saisonspiel gegen Bremen ausgesprochen unglücklich unterlag. „Über die gesamte Saison gesehen war es dann das bessere Satzverhältnis, das letztendlich den Ausschlag für die Diepholzer gab“, sagte RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz.