Fußball-Bezirksliga : Dremmen kassiert in letzter Minute den Ausgleich

Fußball-Bezirksliga Der TuS musste sich bei Germania Eicherscheid mit einem 1:1 begnügen. Dremmen war der einzige Bezirksligist aus dem Kreis Heinsberg, der am Sonntag im Einsatz war.

In der zweiten Halbzeit blies Eicherscheid mit Windunterstützung zur Offensive und profitierte von der Roten Karte gegen Dremmens Marcel Alu, der in der 47. Minute wegen einer Tätlichkeit vom Platz musste. Aber trotz Unterzahl hielt Dremmen gut dagegen, hatte sogar die ein oder andere Konterchance. Doch nur noch Eicherscheid traf – zum 1:1 in letzter Minute. Nicht nur für Trainer Ralph Tellers eine Enttäuschung: „Die Jungs haben so toll dagegen gehalten, hatten eigentlich einen Sieg verdient.“