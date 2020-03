Fußball : Mit Trauer in die Rückrunde

Gut in Form: Beecks Thomas Lambertz, hier beim Kopfball im Spiel in Arnoldsweiler vor einem Jahr, absolvierte eine starke Vorbereitung. Zur Belohnung wird er am Sonntag in der Anfangsformation stehen. Foto: Michael Schnieders

Fußball Am Sonntag beginnt für den FC Wegberg-Beeck, der den Tod seines Vorsitzenden Günter Stroinski zu verkraften hat, in Arnoldsweiler der zweite Saisonteil in der Mittelrheinliga. Fakten und Einschätzungen vor dem Auftakt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Am heutigen Samstag vor einer Woche verstarb Günter Stroinski, Vorsitzender, Mäzen und Seele des FC Wegberg-Beeck. Acht Tage später, am morgigen Sonntag, startet der FC mit einer Woche Verspätung in die Rückrunde. Bei Viktoria Arnoldsweiler versuchen die Kleeblätter dann auch, nach einer Woche der Trauer wieder in den fußballerischen Alltag zurückzufinden. Eine Bestandsaufnahme kurz vor dem Start.

Vorbereitung Trotz Coronavirus: Der wirkliche Schock ereilte Beeck mit dem Tod des Vereinsbosses. „Das hat uns ins Mark getroffen, können wir auch jetzt nicht so einfach abschütteln“, räumt Coach Michael Burlet ein. Der bezeichnet die Vorbereitung ohnehin als „sehr, sehr durchwachsen“. Kein Wunder angesichts vieler verletzungsbedingter Ausfälle, witterungsbedingter Testspielabsagen und zur Krönung jüngst der einwöchigen Trainings-Zwangspause wegen des Coronavirus. „Ich kann nur hoffen, dass das nun nicht ins Gewicht fällt. Wir haben viel improvisieren müssen“, sagt der 55-Jährige.

Info Leersmacher und Mickels wieder im Training Personal Etliche Beecker Akteure stehen in Arnoldsweiler nicht zur Verfügung. Kapitän Maurice Passage fällt weiterhin verletzt aus, Yannick Filipovic ist eben erst am Meniskus operiert worden, und Sascha Tobor laboriert weiter an den Folgen seines Anfang Juni 2019 erlittenen Kreuzbandrisses – ursprünglich wollte er zur Wintervorbereitung wieder einsteigen. Zudem fehlte diese Woche Marc Kleefisch grippekrank. Rückkehrer Dazu sind Joy-Slayd Mickels und Yannik Leersmacher nach längerer Pause am Dienstag gerade erst wieder ins Training eingestiegen.

Kommen und Gehen Die Fluktuation hat sich in der Winterpause in Grenzen gehalten. Meik Kühnel (Wuppertaler SV) und Yannick Filipovic (Fortuna Köln) kamen, Vize-Kapitän Danny Fäuster, der in der Hinrunde keine große Rolle mehr gespielt hatte, wechselte zu Germania Teveren. Einen Akteur mehr zur Verfügung hat Beeck deswegen vorerst aber nicht: Filipovic, ein gebürtiger Beecker, musste sich einer Meniskus-OP unterziehen und wird daher noch längere Zeit ausfallen.

Aktuelle Verfassung Eine richtig gute Vorbereitung hat Thomas Lambertz absolviert. „Thomas macht einen sehr guten Eindruck, ist eindeutig auf einem höheren Level als im Sommer nach seiner Verletzung“, lobt Burlet Beecks langjährigen Mittelfeldspieler (seit 2012). „Er wird in Arnoldsweiler zur Anfangself zählen“, sagt Burlet. Positiv ist auch, dass Marius Müller mal eine komplette Vorbereitung verletzungsfrei absolvieren konnte – das gab es in der Vergangenheit nicht so häufig.

Der Gegner Mit Arnoldsweiler hat der FC noch eine Rechnung offen. Denn das Hinspiel in Beeck gewann die Viktoria völlig überraschend 3:1. Dabei ist Beeck für die Dürener Vorstädter grundsätzlich so etwas wie ein Angstgegner: Vor dieser Partie hatte der FC gegen die Viktoria 15 von 16 Pflichtspielen gewonnen. Die Viktoria ist vergangenen Sonntag mit einer 1:3-Niederlage im Derby bei Beecks großem Rivalen 1. FC Düren in den zweiten Saisonteil gestartet.

Burlet war vor Ort: „Die Viktoria war für den 1. FC ein starker Gegner. Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Das Spiel in Düren war für Arnoldsweiler, das weiterhin von Thomas Virnich trainiert wird und zurzeit knapp über dem Strich steht, aber bereits das zweite Pflichtspiel im neuen Jahr. Denn Aschermittwoch durfte die Viktoria im Viertelfinale des Mittelrheinpokals ran, spielte bei Landesligist Germania Windeck. Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit schoss Arnoldsweiler in der Verlängerung noch satte sechs Tore, siegte so 6:0 und steht nun im Halbfinale. In beiden Spielen stand Admir Terzic in der Anfangself – in der Hinrunde trug der noch den Beecker Dress.