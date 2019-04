Fußball-Schiedsrichter : Fußballkreis kassiert bei Vereinen ab

Schiedsrichter Guido Winkmann zeigt die gelbe Karte. Seine Karriere begann er beim SV Nütterden, jetzt leitet er Spiele in der 1. Bundesliga. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Kleve Seit Jahren zahlen Fußballvereine Strafen an den Verband, wenn sie zu wenig Schiedsrichter stellen. Für die vergangene Saison mussten die Klubs des Kreises 8 Kleve-Geldern mehr als 25.500 Euro Ordnungsgelder überweisen.

Von Maarten Oversteegen und Peter Janssen

Es geht um Geld, um viel Geld. Der Fußballkreis 8 Kleve-Geldern nimmt es für den Verband von seinen Klubs, und er darf es auch. Offiziell heißt diese Strafe „Ausgleichsabgabe für fehlende Schiedsrichter“. Nach den Regeln des Fußballverbandes Niederrhein ist es so, dass jeder Klub eine bestimmte Anzahl Unparteiischer stellen muss. Diese richtet sich danach, mit wie vielen Seniorenmannschaften und in welcher Spielklasse diese am Spielbetrieb teilnehmen. Hinzu kommen noch Schiris für Jugendteams, die nach einem nicht unkomplizierten Schlüssel berechnet werden. Allein der Fußballkreis Kleve-Geldern überwies dem Verband 25.500 Euro aufgrund fehlende Regelhüter.

Der Gocher Edgar Borgmann ist 51 Jahre alt und drei davon im Amt des Kreis-Vorsitzenden. Für ihn sind die Ordnungsgelder völlig normal. „Das weiß jeder Verein, dann muss man sich eben darum kümmern“, sagt er. Jeder könne nachrechnen, was er zahlen muss, so der Vorsitzende. Die Strafen bleiben nicht beim Kreis, der Verband erhält sie. Was der damit macht? Zum einen den Haushalt aufbessern. Mit einem Teil Schiedsrichterlehrgänge anbieten. An einem Wochenende werden potenzielle Referees in der Sportschule Wedau mit Kost, Logis und Regelwerk versorgt.

Info Es fehlen Schiedsrichter im Fußballkreis Kleve Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi) Schiedsrichter Aktuell gibt es knapp 140 aktive Schiedsrichter im Kreis Kleve. Bezahlung Die Aufwandsentschädigung richtet sich nach der Spielklasse. Für ein Kreisligaspiel erhält man 17 Euro, in der Bezirksliga 25 Euro, der Landesliga 30 Euro.

Beim letzten Seminar waren auch Anwärter aus dem hiesigen Kreis dabei. „14 von 15 haben die Prüfung bestanden“, sagt Borgmann nicht ohne Stolz über die blendende Quote. Wichtig ist jedoch nicht alleine eine erfolgreiche Prüfung. Es nutzt wenig, wenn die Absolventen schon nach ein paar Partien keinen besonderen Drang mehr verspüren, eingesetzt zu werden. Es gehe darum, Schiedsrichter langfristig zu gewinnen, so Borgmann.

Was in dieser Saison den Vereinen besonders weh tut: Die Strafen wurden verdoppelt. Das ist aufgrund eines Verbandsbeschlusses möglich. Die Gelegenheit dazu bestand bereits vor zwei Jahren, jetzt machte auch Kleve-Geldern davon Gebrauch. Durch die Erhöhung rangiert der hiesige Kreis ganz weit oben in der Tabelle der Ordnungsgeld-Zahler. Offenbar nehmen die Vereine das in Kauf, so Borgmann. Der Verband ist davon überzeugt, dass die Androhung von Strafe etwas bringt. Als Beispiel führt der Gocher den Fußballkreis Rees-Bocholt an: „Nachdem die Verdoppelung bekannt wurde, meldeten sich plötzlich 51 Kandidaten für den nächsten Lehrgang an.“

Besonders groß ist der Mangel beim Bezirksliga-Klub TSV Wachtendonk-Wankum. Die Schwarz-Roten stellen nicht einen Schiedsrichter - und das seit Jahren. Die Konsequenz: Der TSV zahlte 2400 Euro Ausgleichsabgabe für sechs fehlende Schiedsrichter. „Das ist der Teil des Spiels, der nicht gerne gemacht wird. Es gelingt uns nicht, Jugendliche dafür zu gewinnen“, sagt Jannik Wißfeld, Jugendobmann des Vereins. Man habe zuletzt intensiv versucht, Vereinsmitglieder für das Wirken als Unparteiischer zu begeistern und auch finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. „Wir hatten einige Interessenten, aber kein Einziger hat es dann auch durchgezogen“, sagt Wißfeld. Als Strafe aber wolle er die Abgabe nicht sehen: „Irgendwie muss der Verband den Untersoll in den Griff bekommen. Wenn das nur geht, indem es den Vereinen ans Geld geht, finde ich das in Ordnung.“ Für die Zukunft plane der TSV womöglich ein Modell, um einen Mitarbeiter als Regelhüter aufzubieten. So soll der Auszubildende des Vereins daran gebunden werden, auch der Schiedsrichterausbildung zu folgen. Zuletzt sei dies nicht möglich gewesen, da der aktuelle Azubi selbst noch aktiv Fußball spiele und dazu als Jugendtrainer unterwegs ist.

Ein positives Beispiel ist hingegen der SV Siegfried Materborn. Der stellt nämlich sechs Unparteiische über Soll. „Wir haben viele Gespräche mit unseren Jugendlichen geführt, um sie davon zu überzeugen, Schiedsrichter werden zu wollen. Man muss Jugendliche manchmal auch bauchpinseln, damit sie Unparteiische werden“, sagt Helmut Jaspers, Geschäftsführer des Klever Vereins.

Er selbst geht mit gutem Beispiel voran: 259 Mal stand er bereits als Schiedsrichter in den Kreisligen auf dem Rasen. Siegfried stelle den Unparteiischen den Trikotsatz und Fußballschuhe, erklärt Jaspers. Wer ein Jahr lang gepfiffen hat, wird zudem von seinem Mitgliedsbeitrag befreit. Den Schwarz-Gelben ist es so gelungen, vor allem Jüngere für das Hobby zu begeistern. Mit Frederike Richter konnte gar eine junge Frau gewonnen werden. „Bei den jungen Leuten muss man natürlich abwarten, wie lange sie dabeibleiben. Viele verlassen ihren Verein nach dem Abitur, um studieren zu gehen“, sagt Jaspers. Derzeit wird darüber nachgedacht, die Vereine nicht nur mit Strafen zu belegen. Klubs, die mehr als die erforderliche Quote erfüllen, sollen Gelder erhalten. Borgmann nennt es Gratifikation. Wie hoch diese sein wird, ist noch offen.

Zumindest das Image des Schiedsrichters hat sich in den vergangenen Jahren merklich verbessert. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen es hieß, für den Job kämen nur solche Leute in Frage, die auch Falschparker notierten. Immerhin haben Schiedsrichter-Aspiranten vor Ort ein prominentes Vorbild: Guido Winkmann. Der 45-Jährige pfeift für den SV Nütterden seit 2008 in der Bundesliga.