Landwirte aus dem Kreis Heinsberg diskutieren mit Landrat : Landwirte in Planungen einbeziehen

Kreis Heinsberg Landrat Stephan Pusch sieht die Zukunftsängste der Bauern: Der Kreis Heinsberg bietet den regionalen Landwirten den regelmäßigen Austausch und einen Platz bei der ersten Klimakonferenz in Heinsberg an.

Rund um das Kreishaus an der Valkenburger Straße in Heinsberg hatten mehr als 50 Landwirte ihre Traktoren abgestellt. Teilweise hatten sie in den vergangenen Monaten damit schon an Demonstrationen in Düsseldorf, Bonn oder Berlin teilgenommen. Jetzt waren sie gekommen, um mit Landrat Stephan Pusch zu sprechen. Ihnen ging es um berufliche Perspektiven, faire Preise, realistische Kalkulationsgrundlagen, die Anerkennung ihrer Arbeit in der Bevölkerung, ihren Beitrag für den Klimaschutz, die Zunahme von Auflagen, die Beachtung ihrer Anliegen. „Wir haben in den vergangenen Monaten an vielen Stellen versucht, unsere Anliegen zu erklären, sind in der Politik aber nicht durchgedrungen“, erklärte ein Landwirt. Jetzt sei in Berlin eine sogenannte Bauernmilliarde angekündigt worden: „Wir wollen aber gar keine Subventionen. Die treiben nur einen Keil zwischen uns und die restliche Bevölkerung.“ Landrat Pusch erklärte zu verstehen, dass die Landwirte sich „ihre Anliegen nicht abkaufen lassen“ wollten.