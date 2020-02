Große Geburtstagsfeier im Rittersaal der Burg Wegberg : Grüne sehen Erfolgsgeschichte

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Christa Nickels (mit Strickzeug und Schild ‚Achtung Atomwaffenfreie Zone‘). Im Bundestag fand damals eine Debatte zum NATO-Doppelbeschluss und zum Stand der Genfer INF-Verhandlungen statt. Nun blickte sie zurück auf vier Jahrzehnte Grüne im Kreis Heinsberg. Foto: dpa/Heinrich Sanden

Kreis Heinsberg Gründungsmitglied Christa Nickels blickt auf 40 Jahre Grüne im Kreis Heinsberg zurück. Heute sagt sie: „Ohne uns wäre manches anders gewesen.“

Gute Stimmung herrschte unter den Grünen aus dem Kreis Heinsberg und ihren Gästen. Sie waren in bester Laune. Schließlich galt es den 40. Geburtstag der Partei zu feiern und anzustoßen auf eine – aus ihrer Sicht – Erfolgsgeschichte.

Mitten unter den Gästen tummelte sich Christa Nickels aus Geilenkirchen. Sie gehörte nicht ohne Grund zu denjenigen, die beim Fest im Mittelpunkt standen. Die examinierte Krankenschwester, die zur bundesweit respektierten und beachteten Politikerin wurde, ist eines der Gründungsmitglieder, die im Dezember 1979 in Düsseldorf den Landesverband der Grünen ins Leben riefen. „Die Zeit war damals reif“, meint Christa Nickels beim Blick zurück. Die Gründung der Grünen war der Endpunkt einer neuen politischen Bewegung, bei der damals schon Umweltpolitik, Friedenssicherung, Bürgerbeteiligung und Frauenrechte eine Rolle spielten und bei der sich im Kreisgebiet die „Grüne Aktion Zukunft“ etabliert hatte. In der neuen Partei fanden unterschiedliche „grüne“ Gruppierungen zueinander. „Nicht nur auf Bundesebene, auch im Kreis Heinsberg war grün gefragt und gefordert.“ Die Politikerin erinnerte an die Lagerung von Atomsprengköpfen auf dem Militärflughafen in Geilenkirchen und an den Transport der abschussbereiten Bomben nach Arsbeck. „Wir waren mittendrin im Geschehen. Der Kreis Heinsberg wäre im Kriegsfall ausgelöscht worden.“

Info Christa Nickels: Bis 2005 im Bundestag Als Gründungsmitglied der Grünen in NRW war Christa Nickels von 1983 bis 1985, von 1987 bis 1990 und von 1994 bis 2005 Bundestagsabgeordnete. Von 1983 bis 1984 war sie parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion. Von 1994 bis 1998 war sie Vorsitzende des Petitionsausschusses. Im März 2001 wurde sie Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und kirchen- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Als parlamentarische Staatssekretärin der Bundesministerin für Gesundheit und als Drogenbeauftragte der Bundesregierung war sie von 1998 bis 2001 tätig.

Auch umweltpolitisch habe es schon vor 40 Jahren den Druck zur Veränderung gegeben. Die Energiewende und der Klimawandel seien ja nicht erst vor wenigen Jahren akut geworden. „Die Probleme waren damals schon bekannt, wenn man sie denn hätte wahrnehmen und auf die Wissenschaftler hätte hören wollen.“ Insofern sei es gut, wenn sich heute Fridays for Future mit Greta Thunberg, „die Enkelin von Petra Kelly“, auf den Weg mache, den damals schon die Grünen beschritten hätten. Damals wie heute würde die Politik die wissenschaftlichen Belege zum Klimawandel nicht oder nur wenig beachten. „Wir als Grüne sind froh, dass außerparlamentarisch neuer Druck beim Schutz des Klimas und der Energiegewinnung aufgebaut wird.“ Die Grünen im Kreis Heinsberg profitierten von dieser neuen Bewegung. „Unsere Mitgliederzahl ist um ein Drittel in der letzten Zeit gestiegen.“ Die junge Generation vertraue den Grünen. „Der Vertrauensvorschuss dürfen wir nicht verspielen“, mahnt Nickels, die längst nicht den „Sündenfall“ der Grünen in NRW vergessen hat. Statt 1998 aus der ersten rot-grünen Landesregierung auszusteigen und das Wahlversprechen „Nein zu Garzweiler II“ einzuhalten, hätten sich die Grünen aus Gründen des Machterhalts für die Fortführung des Tagebaus Garzweiler II entschieden, was Nickels falsch fand. „Auch aus der Opposition heraus hätten wir gestalten können.“ Dies habe sich beispielsweise in der Frauenpolitik gezeigt, die durch das Engagement der Grünen erheblich an Stellenwert gewonnen habe, „auch wenn wir nicht mitregierten.“

Die eigenen Parteifreunde nahmen ihr die Kritik am Verhalten zu Garzweiler II durchaus übel. „Aber das gehört zur Politik. In der politischen Auseinandersetzung bleiben Streitigkeiten nicht aus“, meint sie, ohne den Blick mit Zorn zurückzuwerfen. Nickels sieht die Grünen im Kreis Heinsberg auf einen guten Weg. „Ohne uns wäre manches anders gewesen.“ Interessanterweise würden Anträge der Grünen in den Kommunen oft abgelehnt, um dann später wieder in Anträgen der Mehrheitspartei aufgegriffen zu werden. Mit Ratschlägen an ihre Nachfolger und Parteifreunde hält sie sich zurück. „Ich bin einfaches Parteimitglied und äußere als Parteimitglied und als Bürgerin meine Meinung. Aber ich bin nicht Sprachrohr oder Meinungsbildner für andere.“ Nickels, die durchaus stolz darauf sein kann, „als erste Krankenschwester überhaupt“ in den deutschen Bundestag eingezogen zu sein, sieht sich inzwischen im zweiten oder gar dritten Glied und ist jederzeit bereit, in ihrem Wohnort herumzuziehen und Flugblätter der Grünen an die Haushalte zu verteilen.