Wegberg/Erkelenz : Polizei meldet viele Einbrüche

Einbrecher hebelten Fenster und Terrassentüren auf (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wegberg/Erkelenz Von zahlreichen Einbrüchen berichtet die Polizei. Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Arsbeck, Merbeck, Gerderath und Erkelenz unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Heiderstraße in Arsbeck bemerkte am Montag, 3. Februar, gegen 1.10 Uhr eine verdächtige Person am Gebäude. Sie schilderte, dass die Person vom Balkon aus die Rollladen hochschob und mit einer Taschenlampe in das dahinterliegende Wohnzimmer leuchtete. Die Frau alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten suchten nahe der Wohnanschrift nach dem Beschriebenen, konnten diesen aber nicht antreffen. Bei der verdächtigen Person handelte sich laut der Zeugin um einen Mann im Alter zwischen zirka 30 und 35 Jahren. Der Unbekannte war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine dünne Statur und ein auffällig schmales Gesicht. Er trug einen auffälligen dunklen Hut sowie dunkle Bekleidung und war offenbar auf einem Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02452 9200 beim Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg zu melden.

Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus Gerderath. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag, 2. Februar, durch eine Tür in eine Erdgeschosswohnung an der Lauerstraße ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Münzsammlung und eine Stichsäge, berichtet Polizeisprecherin Angela Jansen.

Angela Jansen ist Sprecherin der Polizei Heinsberg. Foto: Polizei Kreis Heinsberg

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, drangen Einbrecher zwischen Montag, 27. Januar, und Montag, 3. Februar, in ein Wohnhaus an der Eichenstraße in Merbeck ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Geld und flüchteten unerkannt. In der gleichen Straße wurde zwischen Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 2. Februar, 1.30 Uhr, ein Fenster eines weiteren Hauses aufgebrochen. Die Täter stahlen Geld aus dem Gebäude. Was sie sonst noch entwendeten, wird noch ermittelt.