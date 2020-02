Sportlerwahl in Erkelenz : Das sind die Nominierten der Sportlerwahl im SSV Erkelenz

Nina Holt aus Erkelenz gewann Titel bei der Europameisterschaft im Rettungsschwimmen in Italien. Foto: Daniel-Andre Reinelt

Sportlerwahl Noch bis zum 21. Februar können die Stimmen abgegeben werden, um die Sportler­innen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2019 zu wählen.

Die Stadt und der Stadtsportverband Erkelenz (SSV) zeichnen am 6. März in der Stadthalle die Sportler des Jahres 2019 aus. Gewählt werden kann noch bis zum 21. Februar, Stimmkarten liegen in allen Filialen der Kreissparkasse Heinsberg, im Bürgerbüro und in der Stadtbücherei aus. Zudem steht die Stimmkarte als pdf-Datei unter www.erkelenz.de zum Download zur Verfügung. Doch welche Sportler haben im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht und stehen nun zur Wahl? Wir geben einen Überblick über alle Nominierten.

Sportlerinnen 2019 war für Nina Holt ein besonders erfolgreiches Jahr. Die Schwimmerin war nicht nur für die SG Mönchengladbach aktiv, sie gewann auch im Rettungsschwimmen für die DLRG-Ortsgruppe Erkelenz Titel. Unter anderem wurde sie in Italien Europameisterin. Zur Wahl steht zudem Turnerin Erika Cinque vom TV Erkelenz, die in der Altersklasse 40 den dritten Platz bei der Rheinischen Seniorenmeisterschaft holte. Leichtathletin Sina Mai Holthuijsen, die für Bayer Uerdingen/Dormagen startet, gewann einen Titel bei den NRW-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften, Birte Zeitner (TV Erkelenz) wurde Dritte bei den Poledancemeisterschaften. Und Beate Prüfert vom TC Blau-Weiß Erkelenz sicherte sich in Italien den dritten Rang bei der Mediziner-Ski-WM im Slalom und Super-G.

Sportler Gleich acht Männer können zum Sportler des Jahres gewählt werden: Extremsportler und Rennradfahrer erreichte beim Bikeman 2019 in Oman den zwölften Rang und war damit bester deutscher Starter. Schwimmer Darius Andrzejczak (ETV) sicherte sich bei den Niederländischen Masters-Meisterschaften mehrere Podestplätze. Mountainbiker Daniel Lambertz wurde bei der 24-Stunden-Europameisterschaft in Portugal trotz Kettenriss Sechster. Triathlet Ralf Laermann (ETV) wurde über die Sprintdistanz M60 DM-Zweiter sowie WM-Dritter. Leichtathlet Hans Borgmann, der für den VSV Grenzland Wegberg startet, wurde in Venedig Senioren-Weltmeister in der AK 85. Ernst-Willi-Jennessen holte zwei Seniorentitel in der AK 70 bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften. Kart-Motorsportler Joel Mesch überzeugte mit guten Platzierungen bei großen Meisterschaften. Und Felix Weidenhaupt (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) wurde Fünfter bei der Deutschen Blockkampf-Meisterschaft.

Mannschaften Zur Wahl stehen die Turnmannschaft des Cusanus-Gymnasiums Erkelenz, das im Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ stand, die Schülermannschaft Vierer-Einrad von Viktoria Erkelenz-Hoven, die weibliche U12 des Erkelenzer Volleyballvereins, die weibliche A-Jugend des Handball-Oberligisten TV Erkelenz sowie die Mädchen-Mannschaft (acht bis zwölf Jahre) im Gerätturnen P-Stufen des TV Erkelenz.

