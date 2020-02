Kunstradfahren : Starker Nachwuchs im Kunstradfahren

Kunstradfahren Sowohl der ausrichtende RV Viktoria Erkelenz Hoven als auch der RV Adler Neuwerk überzeugten bei den Bezirksmeisterschaften. Viele Talente sicherten sich das Ticket für die Landestitelkämpfe.

Das Heimspiel des RV Viktoria Erkelenz Hoven bei den Bezirksmeisterschaften ist höchst erfolgreich verlaufen: Gleich fünf Mannschaften des Ausrichters qualifizierten sich in der Erka-Halle für die Landesmeisterschaften – so gut schnitt der Verein, für den insgesamt 15 Kunstradfahrer an den Start gegangen waren, schon lange nicht mehr ab.