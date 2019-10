Klausurtagung der CDU-Kreistagsfraktion Heinsberg : CDU votiert einstimmig für Stephan Pusch

Die CDU-Kreistagsfraktion Heinsberg versammelte sich in Straelen zu einer Klausurtagung. Foto: Erwin Dahlmanns

Kreis Heinsberg/Straelen Die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion Heinsberg trafen sich zu einer Klausurtagung in Straelen. Schwerpunkte waren der ÖPNV und der Braunkohleausstieg. Landrat will erneut kandidieren.

Neben Landrat Stephan Pusch waren auch die Dezernenten der Kreisverwaltung sowie Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, und Udo Winkens, Geschäftsführer der WestVerkehr GmbH, zur Klausurtagung der Heinsberger CDU-Kreistagsfraktion in Straelen eingeladen. Die Dezernenten berichteten jeweils aus ihren Bereichen und beantworteten in den anschließenden Diskussionen die Fragen der Kreistagspolitiker.

Ein besonderer Schwerpunkt der Tagung war die Zukunft des ÖPNV im Kreis Heinsberg, zu dem Udo Winkens von der WestVerkehr GmbH einen Vortrag hielt. Bemerkenswert war für die Teilnehmer, dass der Kreis Heinsberg als Flächenkreis weiterhin von starken Pendlerbewegungen geprägt ist und der Individualverkehr immer noch eine große Bedeutung spielt. Dies macht ein attraktives ÖPNV-Angebot umso mehr erforderlich; nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaschutzdiskussionen, sondern auch zur Entlastung der betroffenen Menschen im Kreis und des Verkehrssystems insgesamt. Durch die Einführung und Ausweitung von flexiblen Bedienungsformen wie Multibus, Fahrradbus und Stadtbus sei in den vergangenen Jahren viel Gutes auf den Weg gebracht worden. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten im ÖPNV-System wurden rege diskutiert. Dabei waren für die Zukunft auch alternative Antriebsformen wie Elektro- und Wasserstoffsysteme durchaus ein Thema.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung war das Thema Braunkohleausstieg und Strukturwandel im Rheinischen Revier sowie sich daraus ergebende Chancen für den Kreis Heinsberg. Dazu hatte die CDU-Fraktion Ulrich Schirowski von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg als Referenten eingeladen. Er stellte klar, dass es für das Rheinische Revier um bis zu 15 Milliarden Euro über drei Perioden, also um gewaltige Fördersummen geht. Es gehe darum, sich als Kreis Heinsberg programmatisch aufzustellen und durch die richtigen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen in Form von konkreten Projekten Fördergelder zu generieren. Erste Ansätze hierzu wurden ausführlich vorgestellt und mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und diskutiert. Sich hier ergebende Chancen für den Kreis Heinsberg müssten in jedem Falle genutzt werden, waren sich alle Teilnehmer einig.