Klimadebatte im Kreis Heinsberg : Landrat Pusch fordert Klarheit für Tagebau-Betroffene

Ein Bagger steht im Braunkohlentagebau Garzweiler unter einem Skywalk bei Jackerath. Die betroffenen Menschen in den Umsiedlungsorten auf Erkelenzer Stadtgebiet müssen weiter in Ungewissheit leben. Foto: dpa/Oliver Berg / dpa

Kreis Heinsberg Am Tagebau Garzweiler richteten sich die Kameras auf Tausende Klimaschützer aus aller Welt. Verdient hätten so viel Aufmerksamkeit aber vor allem die vom Tagebau Betroffenen, meint Landrat Pusch. Er richtet einen Appell an die Politik.

Nach den Protesten von Tausenden Klimaschützern im rheinischen Braunkohlenrevier und rund um den Tagebau Garzweiler fordert der Heinsberger Landrat Stephan Pusch, dass der Kohlekompromiss zügig in Bundes- und Landesgesetz aufgenommen wird, damit die Beschlüsse unabhängig von Regierungen und Legislaturperioden verpflichtend umgesetzt werden. „Die Menschen in Erkelenz und Umgebung bringen erhebliche Opfer für die bundesweite Stromversorgung. Die Politik muss jetzt endlich auf diese Menschen zugehen und ihnen etwas anbieten. Das ist für mich auch eine Frage des sozialen Friedens“, erklärt der Heinsberger Landrat.

Erkelenz verliert durch den Braunkohlentagebau Garzweiler II fast ein Drittel seines Stadtgebiets. Zwölf Dörfer und 7600 Menschen sind von Umsiedlungen betroffen. Die Kohlekommission hatte Anfang des Jahres das Ende des Kohlestroms bis spätestens 2038 beschlossen. Die betroffenen Menschen in den Umsiedlungsorten auf Erkelenzer Stadtgebiet leben weiter in Ungewissheit. Pusch warnt jetzt davor, dass der nach langen Verhandlungen erzielte Kohlekompromiss den Bach runter gehen könnte, sollte er nicht noch vor der Sommerpause in Bundes- und Landesgesetz gefasst sein. „Der Kohlekompromiss ist gut, aber viele Menschen wissen immer noch nicht, ob ihr Heimatort bleibt oder stirbt.“

Info Chef der Verwaltung und Repräsentant Foto: Kreis Heinsberg Gewählt Am 26. September 2004 wurde Stephan Pusch zum Landrat des Kreises Heinsberg gewählt. Er war damals mit 35 Jahren der jüngste Landrat in NRW. Bei den Kommunalwahlen am 30. August 2009 und am 25. Mai 2014 wurde er jeweils im Amt bestätigt. Die Kommunalwahl 2020 vereint landesweit sämtliche Abstimmungen (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Räte) auf einen Wahltermin. Funktion Als hauptamtlichem Landrat obliegen dem Amtsinhaber eine doppelte Aufgabenstellung: Er leitet die Kreisverwaltung und repräsentiert den Kreis Heinsberg. Er führt den Vorsitz im Kreistag und im Kreisausschuss.

In der damit verbundenen Klimadebatte spricht sich Landrat Pusch für eine Versachlichung der Diskussion aus. „Es hilft niemandem, wenn wir plakativ den ,Klimanotstand’ ausrufen und damit nur unser eigenes Gewissen beruhigen.“ Klimaschutz sei eben nicht der Klimaschutz der anderen. Statt dessen müsse sich jeder selbst fragen, was er in seinem persönlichen Umfeld zum besseren Schutz des Klimas beitragen könne. „Wenn man ganz allgemein den Klimanotstand erklärt, verstellt das den Blick darauf, dass jeder einzelne seine Komfortzone verlassen muss“, sagt Landrat Pusch. Es brauche vor allem einen Bewusstseinswandel und eine Opferbereitschaft, denn „Klimaschutz auf dem Rücken anderer ist nicht gerecht“.

Der Landrat verweist in der Klimadebatte auf eine lange Liste bisheriger Klimaschutzaktivitäten im Kreis Heinsberg, angefangen von zahlreichen Bürgersolarstromprojekten über die LED-Beleuchtung in der Kreisverwaltung und die Umsetzung des Projekts „Ökoprofit“ bis hin zum Einsatz von Elektrofahrzeugen und Dienst-Pedelecs sowie die Beteiligung am Projekt „Mobil im Rheinland“. Außerdem zähle der Kreis Heinsberg zu den fünf Kreisen in Nordrhein-Westfalen mit der höchsten Windkraftdichte. Pusch nimmt beim Thema Klimaschutz die Städte stärker in die Pflicht. Es könne nicht sein, dass Klimaschutz „zum Beispiel durch Verspargelung der Landschaft durch Windräder“ im Wesentlichen zu Lasten der ländlichen Regionen wie dem Kreis Heinsberg praktiziert werde.