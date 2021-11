AOK-Studie für den Kreis Heinsberg : 14,7 Prozent der Menschen sind fettleibig

Erkelenzer Land Ein Gesundheitsreport legt nahe, dass im Kreis überdurchschnittlich viele Menschen adipös sind – Tendenz durch die Pandemie steigend. Die Zahl der Gesundheitschecks ist drastisch gesunken.

Dass die Gesundheit ein wichtiges Gut ist, wird in diesen Zeiten einmal mehr deutlich. Wie gesund die Menschen im Kreis Heinsberg sind, hat die AOK in ihrem aktuellen Gesundheitsreport zusammengefasst. Wie Heiko Jansen, Regionalleiter der AOK Aachen-Düren-Heinsberg mitteilt, seien etwa ein Drittel der Menschen im Kreis bei der AOK versichert, es sei ein Querschnitt durch die Bevölkerung, daher seien die Zahlen durchaus aussagekräftig. Viele der vorgelegten Zahlen betreffen allerdings das Jahr 2019. Die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind also noch gar nicht eingerechnet, es lassen sich lediglich Vermutungen anhand von Entwicklungen in den Jahren vor der Pandemie ableiten.