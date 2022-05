Gesund leben in Düsseldorf : Aktionstag informiert über Gesundheitsangebote

Düsseldorf Informativ und unterhaltsam stellen zahlreiche Einrichtungen aus vier Stadtteilen ihre Angebote rund um ein gesundes Leben in Düsseldorf vor.

Zum ersten Mal findet der Aktionstag „Fit und gesund in Düsseldorf“ statt. Dieser startet am Freitag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr. Das Netzwerk Migration und Gesundheit und seine Kooperationspartner aus Rath, Mörsenbroich, Lichtenbroich und Unterrath laden alle Bürger ein, die Stadtteile mit ihren Angeboten rund um das Thema Gesundheit sowie die eigene Nachbarschaft näher kennenzulernen. Neben Beratungsständen, Mitmach-Aktionen, Videobeiträgen und unterschiedlichen Bewegungsangeboten ist auch für Essen und Trinken gesorgt.

Vertretungen der städtischen Ämter und Institutionen stellen sich und ihre Angebote zusammen mit rund 30 Anbietern aus den Stadtteilen auf dem Schulhof der Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule, Rather Kreuzweg 21, sowie am Rather Familienzentrum, Rather Kreuzweg 43, vor. Das Gesundheitsamt etwa informiert zu den Themen Frühe Hilfen und Angebote der Kinder- und Jugendgesundheit sowie zu Beratungen bei Behinderung oder chronischer Erkrankung. Die Lebensmittelausgabe Rathgeber gibt Tipps für eine gesunde Ernährung und das Rather Familienzentrum stellt Bewegungsangebote für junge Familien mit Kindern vor.